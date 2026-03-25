Epatite A | picco di contagi e ricoveri sotto osservazione i frutti di mare e il sushi

Nel Sud Italia si registra un aumento dei casi di epatite A, con un incremento anche nei ricoveri. Le autorità stanno monitorando in modo particolare i frutti di mare e il sushi, sospettati di essere coinvolti nella diffusione dell’infezione. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori sanitari, mentre le indagini sono ancora in corso per individuare eventuali fonti di contagio.

Cresce la preoccupazione per l’aumento dei casi di epatite A nel Sud Italia, con numeri che segnano un’impennata rispetto agli ultimi anni. Le autorità sanitarie monitorano l’evoluzione del fenomeno, mentre scattano controlli e raccomandazioni per contenere la diffusione del virus. Il quadro epidemiologico evidenzia una diffusione non più isolata, ma con segnalazioni anche in altre regioni, a conferma di una situazione che richiede attenzione e prudenza. Picco di contagi e ricoveri. All’Ospedale Cotugno si registrano attualmente 60 pazienti ricoverati per epatite A, di cui tre in pronto soccorso. «Nel mese di marzo siamo a 89 contagiati, un assoluto picco», spiega l’infettivologa Novella Carannante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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