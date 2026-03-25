Epatite A | non solo frutti di mare gli alimenti a rischio contaminazione 

In Italia si registrano nuovi casi di epatite A, con segnalazioni che interessano diverse regioni tra cui il Lazio e la Calabria, oltre alla Campania. L'infezione, spesso legata al consumo di alimenti contaminati, non riguarda più soltanto i frutti di mare, ma coinvolge anche altri prodotti alimentari. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e invitano alla prudenza nei consumi alimentari.

Continuano ad aumentare in Italia i casi di epatite A: dopo la Campania sono arrivate le segnalazioni nel Lazio e in Calabria. “Le notizie sono ancora frammentarie e non è stata individuata con esattezza la causa di queste infezioni. Sembra che i casi che si stanno registrando siano legati a una contaminazione alimentare e l’alert è su cozze e frutti di mare. In linea teorica questi alimenti sono il veicolo più importante, perché vengono allevati in prossimità della costa e in acque basse, zone in cui è possibile un inquinamento da reflui fognari”, dice a LaSalute di LaPresse Enrico Di Rosa, presidente della Società Italiana d’Igiene (SItI). Accumulatori di virus. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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