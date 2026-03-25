Un esperto ha dichiarato che l'allarmismo diffuso riguardo ai recenti casi di epatite A in alcune regioni italiane non trova giustificazione. Ha sottolineato l'importanza di adottare misure preventive senza esagerare con il timore. La discussione si concentra sulla percezione pubblica della malattia e sulle azioni da intraprendere per evitare il diffondersi del virus.

"Si sta creando un ingiustificato allarmismo rispetto ai casi di epatite A che sono avvenuti a Napoli e in altre regioni. La lezione che dobbiamo trarre è l'importanza della prevenzione: è importante evitare alcune cibi crudi, il lavaggio delle mani e le elementari norme igieniche. Ma dobbiamo rimarcare che di queste regole non possiamo ricordarci solo quando diventano casi di cronaca. La prevenzione deve essere lungo tutto l'arco della nostra vita". Così in un video sui social Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Epatite A, l'esperto: “Ingiustificato allarmismo. Importante la prevenzione” (VIDEO)

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