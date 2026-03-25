Epatite A aumento dei casi a Napoli | 60 pazienti al Cotugno

A Napoli si sono registrati 60 casi di epatite A presso l'ospedale Cotugno, con un incremento dei contagi nel mese di marzo. Inoltre, è stato segnalato un caso in provincia di Padova, attribuito a un viaggio a Napoli. La notizia riguarda la diffusione dell'infezione nella regione e la trasmissione del virus tra le persone.

Picco di contagi di epatite A nel mese di marzo. Caso in provincia di Padova dopo un viaggio a Napoli. Invito alla prudenza in vista della Pasqua: “Consumare mitili ben cotti e lavare accuratamente frutta e verdura”. Sale il numero dei casi di epatite A in Campania. All’ospedale Cotugno di Napoli si registrano attualmente 60 pazienti ricoverati nei reparti, di cui tre in pronto soccorso, mentre nel solo mese di marzo i contagi hanno raggiunto quota 89, segnando un picco. A fare il punto è Novella Carannante, infettivologa della struttura partenopea, che evidenzia come il contagio non si sia fermato nonostante alcune dimissioni registrate negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su 2anews.it

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