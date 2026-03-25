Dal 2020 a oggi sono stati segnalati 38 casi di epatite A tra le persone residenti nella provincia e nel capoluogo. L’Ulss ha diffuso un appello alla prudenza, evidenziando come l’infezione, legata a cibi contaminati e a pratiche igieniche inadeguate, continui a manifestarsi nella zona. La prevenzione rimane al centro degli interventi per contenere la diffusione del virus.

Trentotto casi di epatite A registrati dal 2020 a oggi tra Padova e provincia. Un numero che riporta l’attenzione su un’infezione spesso associata a cibi contaminati e scarsa igiene, ma che continua a circolare anche sul territorio. L’ultimo caso, in ordine di tempo, riguarda un turista rientrato da un viaggio a Napoli, dove aveva consumato frutti di mare. A fare il punto è la Uoc Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’Ulss 6, che richiama l’attenzione sui sintomi e sulle modalità di trasmissione del virus. L’epatite A si manifesta in genere con malessere generale, febbre, nausea, vomito, perdita di appetito, senso di affaticamento, dolori addominali, mal di testa e diarrea. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Epatite A, 38 casi in sei anni: l'Ulss 6 invita alla prudenza

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