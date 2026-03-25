A sei turni dal termine del campionato di Serie B, dodici squadre si trovano racchiuse in uno spazio di dieci punti, tutte impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. La corsa si presenta molto agguerrita, con molte formazioni che cercano di migliorare la propria posizione in classifica in un finale di stagione ancora incerto.

di Simone Cioni EMPOLI Dodici squadre in dieci punti a sei giornate dalla fine. La Serie B non si smentisce mai. Anche quest’anno la lotta per non retrocedere riguarda oltre la metà delle squadre cadette andando dai 39 punti di Carrarese ed Avellino fino ai 29 del Pescara, con in mezzo Sudtirol, Empoli, Padova, Mantova, Sampdoria, Virtus Entella, Bari, Reggiana e Spezia. Proprio gli azzurri con la vittoria di domenica scorsa contro il Pescara si sono messi alle spalle altre due squadre, pur conservando appena due punti di vantaggio sulla zona play-out. E alla ripresa dopo quest’ultima sosta per gli impegni delle Nazionali avranno altri tre scontri diretti che potrebbero indirizzare definitivamente, in un senso o nell’altro, la stagione dell’Empoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, lotta per la salvezza affollata. In dodici in corsa per non retrocedere

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