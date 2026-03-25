Emiliano frenato dai membri di sinistra del Csm

Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di posticipare ogni decisione riguardo all’ex governatore, in attesa dei risultati del referendum. L’ex magistrato, dopo aver passato vent’anni in servizio, si trova ora coinvolto in un procedimento che ha suscitato attenzione tra i membri di alcuni settori della magistratura. La questione è ancora in fase di valutazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

Negata l’autorizzazione all’aspettativa all'ex governatore. A questo punto o torna in procura, o si fa nominare assessore da qualche altra parte. Il Csm, tra l’altro, già in passato lo aveva sanzionato, impedendogli di far parte di un partito politico finché non avesse lasciato la magistratura Come il governatore Decaro ha reso il suo predecessore un orpello politico. Un piccolo capolavoro Il Csm ha aspettato l’esito del referendum per deliberare sul caso Emiliano. L’ex governatore, pm che dopo vent’anni di politica, senza essersi mai dimesso dalla magistratura, ha chiesto un altro anno di aspettativa in attesa delle politiche del 2027, per le quali Schlein gli avrebbe promesso un posto blindato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Emiliano frenato dai membri “di sinistra” del Csm Articoli correlati Emiliano verso il no del Csm: stop all’incarico con DecaroBARI – Michele Emiliano non potrà, almeno per ora, assumere il ruolo di consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Emiliano consigliere giuridico di Decaro, il Csm stoppa la nomina: "Dubbi sull'inquadramento del ruolo"L'organo di autogoverno della Magistratura ha sollevato "alcune difficoltà di inquadramento" rispetto alla richiesta formulata dalla Regione Brusca...