Emiliana Limosani rafforza la propria posizione in ITA Airways

Un nuovo incarico è stato affidato a Emiliana Limosani all’interno di ITA Airways, dove ricoprirà il ruolo di Chief Commercial, Network & Incentive Management Officer e Ceo di Volare. La nomina riguarda le aree dedicate alle attività commerciali e ai programmi di fidelizzazione, rappresentando un passo importante per l’azienda nel settore aereo.

Edilizia 4.0, soluzioni resilienti e low carbon: Stress e Federico II lanciano il progetto “Multicare” L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana ITA Airways affida a Emiliana Limosani il ruolo di Chief Commercial, Network & Incentive Management Officer e Ceo Volare, segnando un passaggio strategico per l’integrazione delle attività commerciali e di fidelizzazione. Limosani si distingue per una lunga esperienza nel settore del travel e dell’aviazione, con incarichi di rilievo in Alitalia, Emirates e Amadeus IT Group. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Portali eCommerce B2B: perché molti non funzionano (e cosa sta cambiando. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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