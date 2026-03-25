La tensione nel centrosinistra si intensifica mentre si avvicinano le elezioni comunali. Nella riunione di giovedì a Palermo, si discuterà della proposta dei Cinquestelle di presentare una lista unitaria con il movimento Controcorrente, sostenuto dal deputato regionale. La decisione di non concorrere con una lista autonoma ha suscitato forti reazioni tra gli esponenti locali del centrosinistra.

La scelta dei pentastellati vedrà un faccia a faccia siciliano sul da farsi, intanto i tempi stringono e al momento sono soltanto due le liste per la Russo E' altissima la tensione nel centrosinistra che si sta preparando alle amministrative. Al tavolo locale la scelta del movimento Cinquestelle di non poter presentare una lista autonoma ma di proporre candidati comuni insieme a Controcorrente del deputato regionale Ismaele La Vardera (forse primo in lista al Consiglio comunale di Messina) sta scuotendo partiti e movimenti a sostegno di Antonella Russo. A cominciare da Pd e Italia Viva. La compagine della senatrice Dafne Musolino ha... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Elezioni, sale la tensione contro i Cinquestelle per la lista unica con Controcorrente: giovedì riunione a Palermo

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