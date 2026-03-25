In Danimarca, la prima ministra ha presentato le dimissioni durante un incontro con il re. Nonostante ciò, continuerà a ricoprire il ruolo di prima ministra fino alla formazione di un nuovo governo. Le elezioni si sono concluse con un calo di consensi per il partito di governo, ma non sono stati annunciati immediati cambiamenti nel quadro politico. La situazione resta in evoluzione.

In Danimarca la prima ministra Mette Frederiksen ha rassegnato le dimissioni durante l’incontro con re Federico X. La premier, però, non lascerà l’incarico: è solo la prassi dopo le elezioni parlamentari che si sono tenute nel Paese. La socialdemocratica Frederiksen, infatti, è destinata a rimanere in sella anche dopo il deludente risultato ottenuto dal blocco di sinistra, che si è fermato a 84 seggi in parlamento su 179: senza maggioranza, servirà però un governo di coalizione. Mette Frederiksen (Ansa). I Socialdemocratici si sono fermati al 21,85 per cento. Frederiksen, che è in carica dal 2019 ed è vicina al terzo mandato consecutivo, aveva deciso di ricorrere a elezioni anticipate per capitalizzare il consenso guadagnato grazie alla decisa opposizione alle rivendicazioni di Donald Trump sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni in Danimarca, Frederiksen perde terreno ma resterà prima ministra

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