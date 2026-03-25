Elezioni gli ex consiglieri | Torniamo in campo

Cinque ex consiglieri comunali di Sorano, dopo le dimissioni che hanno portato al commissariamento dell’ente, hanno annunciato la loro intenzione di candidarsi alle prossime elezioni con una nuova lista civica chiamata

SORANO Dopo le dimissioni che avevano portato al commissariamento del Comune di Sorano, cinque ex consiglieri comunali annunciano la loro ricandidatura alle prossime elezioni con una nuova lista civica, denominata "Rinnovamento Comune". La decisione, spiegano i promotori, arriva al termine di una fase "sofferta ma necessaria", maturata in un contesto amministrativo ritenuto ormai insostenibile. "Non ci siamo mai pentiti di quella scelta", dichiarano, sottolineando come le dimissioni siano state determinate principalmente da criticità legate al personalismo e alla scarsa trasparenza nella gestione dell’ente. Il nuovo progetto politico si propone di segnare una discontinuità rispetto al passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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