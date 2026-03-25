Le elezioni in Danimarca si sono concluse con il blocco di sinistra, guidato dal primo ministro Mette Frederiksen, che ha ottenuto il risultato più numeroso, ma senza raggiungere la maggioranza dei seggi in parlamento. La campagna elettorale si è concentrata su vari temi sociali ed economici, e i risultati definitivi sono stati pubblicati nelle ultime ore. La situazione politica rimane incerta, con negoziati in corso tra le forze partitiche.

Le elezioni in Danimarca si sono concluse con la vittoria del blocco di sinistra del primo ministro Mette Frederiksen, ma senza ottenere una maggioranza. Nelle prossime settimane ci saranno difficili negoziati. Dopo aver guidato la Danimarca contro la minaccia del presidente americano Donald Trump di annettere la Groenlandia, Frederiksen ha indetto elezioni anticipate. Il voto è stato però dominato da questioni interne come la proposta di una tassa patrimoniale e i dibattiti sull’immigrazione che sono tornati in cima alle priorità. Si sono concluse le elezioni generali in Danimarca con un panorama politico fortemente frammentato e senza una maggioranza chiara. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Elezioni Danimarca: vince il blocco di sinistra del primo ministro, ma senza ottenere la maggioranza

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