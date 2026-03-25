Sono stati presentati 34 candidati in vista delle prossime elezioni comunali, molti dei quali sono collegati all'ex assessore Minutoli. La lista si trova sul sito comitatotifeopeloro.it e comprende i nomi di coloro che potrebbero rappresentare uno dei gruppi più numerosi e competitivi per le elezioni di maggio. La formazione di questa coalizione sembra destinata a giocare un ruolo importante nel quadro politico locale.

L'esponente politico di Sud chiama Nord ha pubblicato in un sito tutti i nmi in lizza del suo gruppo. La scelta di Cateno De Luca di distribuire le risorse umane tra più liste sarà quella vincente? Il sito è comitatotifeopeloro.it. Dentro tutti i candidati di quello che si appresta ad essere uno dei gruppi più forti se non il più forte tra i papabili, al momento, alle amministrative di maggio. Parliamo dei nomi che l'ex assessore Massimo Minutoli inserirà tra le liste sia al Consiglio comunale che alle sette Municipalità per Sud chiama Nord. Decine di esponenti, si vocifera che da solo Minutoli potrebbe pure presentare una sua lista personale a Palazzo Zanca e far eleggere consiglieri con il superamento della soglia fissata al 5%. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Elezioni, ben 34 i candidati vicini all'ex assessore Minutoli

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