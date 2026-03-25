El Mencho ucciso | la fine del boss del Cartello Jalisco e l’impero del fentanyl

Dopo quindici anni di latitanza, il leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione è stato ucciso. La sua morte è avvenuta in circostanze non legate a un conflitto diretto, nonostante una taglia milionaria sulla testa. La notizia si inserisce in un quadro di operazioni di polizia contro uno dei più potenti gruppi criminali attivi nella regione.

Dopo quindici anni di latitanza e una taglia milionaria sulla testa, il capo del Cartello Jalisco Nuova Generazione cade in circostanze lontane dall’immaginario della guerra totale. La sua morte segna uno spartiacque nella guerra del fentanyl, la droga sintetica che ha devastato gli Stati Uniti, e apre una fase di instabilità tra vendette, narcobloqueos e lotte interne per la successione. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

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