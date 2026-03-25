Effetto Stadio | quanto vale il Frosinone Calcio per l' economia e l' immagine della città

Manca poco più di un mese alla fine del campionato di Serie B del Frosinone Calcio, alla sua quinta partecipazione consecutiva in questa categoria. La squadra ha disputato molte partite in questa stagione, attirando l’attenzione dei tifosi e dei media locali. La presenza del club influisce sull’immagine della città e sulla sua economia, soprattutto durante le giornate di partita.

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