Nella serata di ieri, il governo ha annunciato le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia e della capo di Gabinetto, definitive dopo pressioni e conseguenze legate al referendum. La premier ha espresso “apprezzamento” per il loro impegno e ha ringraziato entrambi, confermando così un cambio di staff all’interno dell’amministrazione. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale di Palazzo Chigi.

Cosa sta accadendo. Ieri sera, in serata, una nota di Palazzo Chigi chiarisce la linea del governo: la premier esprime “apprezzamento” per le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capa di Gabinetto Giusi Bartolozzi, ringraziandoli per l’impegno dimostrato. Allo stesso tempo, viene indicata una direzione precisa anche per il Ministero del Turismo: si auspica che Daniela Santanchè segua “la stessa sensibilità istituzionale”. Dalle opposizioni arriva una lettura netta della situazione. Secondo Maria Elena Boschi, la ministra avrebbe ormai “perso la fiducia” e dovrebbe lasciare l’incarico, motivo per cui Italia Viva ha annunciato una mozione di sfiducia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Effetto referendum: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, pressing su Santanchè

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