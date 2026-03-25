Dopo le dimissioni di Dalmastro e Santanchè, anche Chiorino ha annunciato il suo passo indietro all’interno di Fratelli d’Italia. La serie di cambiamenti si inserisce nel contesto delle conseguenze politiche legate al caso Delmastro, coinvolgendo diversi esponenti del partito a livello territoriale. La situazione continua a evolversi, con effetti che si estendono oltre i vertici nazionali.

Il terremoto politico che scuote Fratelli d’Italia dopo il caso Delmastro ha effetti a catena anche sui livelli territoriali. In Piemonte, la vicepresidente della Regione Elena Chiorino, considerata molto vicina al sottosegretario dimissionario, si è dimessa nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo 2026. Dopo l’uscita di scena di Andrea Delmastro e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, le dimissioni tempestose di Daniela Santanchè, è scattato e repulisti interno destinato a non fermarsi a Roma. Chiorino lascia la vicepresidenza ma resta in Giunta. Le dimissioni sono ora ufficiali e segnano un ulteriore sviluppo nella vicenda politica piemontese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Effetto domino in Fdi: dopo Dalmastro e Santanchè, si dimette anche Chiorino

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