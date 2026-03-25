Un uomo di 24 anni di origini senegalesi è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di detenzione di sostanze stupefacenti per lo spaccio. Durante l’arresto, sono stati trovati anche ecstasy, hashish e una somma di denaro contante. Il giovane è stato portato in carcere e al momento si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La polizia ha arrestato un 24enne di origini senegalesi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Poco dopo la mezzanotte di martedì 24 marzo 2026 in via San Luca la pattuglia interforze polizia-esercito ha proceduto al controllo del giovane, già noto per reati inerenti gli stupefacenti. Il soggetto, mentre mostrava i documenti agli agenti, ha tentato di nascondere qualcosa dentro a un guanto, rivelatosi poi essere una bustina contenente tre pezzi di hashish. Intuito che gli operatori stavano per sottoporlo a perquisizione personale, il giovane ha cominciato a tirare loro calci e pugni, colpendoli anche con diverse gomitate. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Ecstasy, hashish e contanti: giovane in manette

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