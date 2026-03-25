Ecobonus e tassa di sbarco | Incentivi per gli scooter elettrici

Un rappresentante di Legambiente del Basso Sebino ha suggerito che Monte Isola potrebbe diventare un esempio di sostenibilità ambientale grazie a incentivi per gli scooter elettrici. Recentemente, sono stati discussi incentivi come l’ecobonus e la tassa di sbarco per promuovere l’uso di veicoli a basso impatto ambientale. La proposta coinvolge l’adozione di misure per favorire la mobilità elettrica sull’isola.

Secondo il circolo di Legambiente del Basso Sebino Luciano Pajola, Monte Isola potrebbe diventare un modello di sostenibilità ambientale. A sostenerlo è il presidente Franco Gangemi: "Un’occasione concreta per diventare un modello di sostenibilità a livello europeo è quella che si apre per Monte Isola, tra le poche isole italiane dove è vietato l’uso dell’auto: l’introduzione dell’ecobonus statale per la rottamazione dei vecchi mezzi inquinanti, approvato nei giorni scorsi dal Governo, potrebbe segnare una svolta decisiva. Se affiancato da un contributo comunale finanziato attraverso i proventi della tassa di sbarco, il provvedimento consentirebbe ai residenti di ridurre oltre l’80% del costo di acquisto di un nuovo scooter elettrico, avviando di fatto la quasi totale decarbonizzazione dell’isola". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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