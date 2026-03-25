Due sottosegretari del governo hanno annunciato le proprie dimissioni. Uno di loro ha comunicato di aver consegnato le proprie irrevocabili dimissioni da incarico nel settore della giustizia. La notizia è stata resa nota tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato alla decisione. Si tratta di un passo che coinvolge figure chiave all’interno dell’esecutivo.

“ Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia “, ha dichiarato in una nota Delmastro. Il sottosegretario era stato poco prima a colloquio con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Roma. Oltre a Delmastro si è dimessa anche la capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. “Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco perché si sono dimessi Delmastro e Bartolozzi

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