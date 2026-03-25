Ecco perché si sono dimessi Delmastro e Bartolozzi

Da metropolitanmagazine.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due sottosegretari del governo hanno annunciato le proprie dimissioni. Uno di loro ha comunicato di aver consegnato le proprie irrevocabili dimissioni da incarico nel settore della giustizia. La notizia è stata resa nota tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato alla decisione. Si tratta di un passo che coinvolge figure chiave all’interno dell’esecutivo.

“ Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia “, ha dichiarato in una nota Delmastro. Il sottosegretario era stato poco prima a colloquio con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Roma. Oltre a Delmastro  si è dimessa anche la capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. “Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto,  ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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