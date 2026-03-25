Ecco Lee Cougan Basso Un gruppo forte e unito

Si è tenuto a Pieve a Salti, vicino a Buonconvento, il lancio ufficiale del team di mountain bike Lee Cougan Basso Factory Racing. La squadra, tra le più riconosciute a livello internazionale, è guidata dal team manager Stefano Gonzi. L'evento si è svolto nel tradizionale contesto delle colline toscane, confermando la presenza di un gruppo compatto e consolidato.

Nel consueto e tradizionale scenario di Pieve a Salti non lontano da Buonconvento tra le colline in provincia di Siena, il vernissage del team pratese Lee Cougan Basso Factory Racing, una delle squadre più quotate del mountain bike in ambito internazionale, presieduta dal team manager Stefano Gonzi. "Qui è iniziato un percorso che nel tempo è diventato qualcosa di più di una semplice presentazione: è il luogo dove la squadra si ritrova, si riconosce e rinnova il proprio spirito - ha affermato Gonzi - la squadra è cresciuta costruendo qualcosa che va oltre i risultati: un gruppo unito, capace di affrontare le sfide e di condividere ogni traguardo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco "Lee Cougan Basso". Un gruppo forte e unito Articoli correlati Il debutto in Spagna . Ok Lee Cougan BassoTrasferta in Spagna per il Team Lee Cougan Basso di Montemurlo a inaugurare ufficialmente la stagione 2026 nella specialità del gravel ed in attesa... Team Lee Cougan Basso. Primi successi europeiUn bilancio ottimo quello del Team Lee Cougan Basso di Montemurlo in Andalusia nella "Bike Race" con due vittorie, due secondi posti e otto podi...