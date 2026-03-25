Il Comune di Monsummano ha pubblicato un bando da 80.000 euro per la gestione di ’Sportiva’, la manifestazione sportiva che si svolge ogni anno a giugno nel parco Orzali. La gara copre un periodo di tre anni e riguarda le prossime edizioni dell’evento. Il bando è stato reso pubblico di recente e riguarda la gestione complessiva della manifestazione.

Un bando da 80mila euro per 3 anni di sport. È quello che il Comune di Monsummano ha recentemente per le prossime tre edizioni di ’Sportiva’, la manifestazione che ogni anno si tiene a giugno al parco Orzali. "Sì, Sportiva tornerà anche quest’anno – ha detto l’assessore allo sport Libero Roviezzo – e abbiamo deciso di affidare la selezione della società che si occuperà della sua organizzazione attraverso un bando complessivo per tre edizioni consecutive, fino a fine mandato". Fino ad oggi l’iniziativa era stata organizzata dall’associazione Senza Tempo, ma secondo indiscrezioni pare siano già arrivate manifestazioni d’interesse da tre diverse società, ma il nomi restano ancora sotto riserbo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il bando per la gestione di ’Sportiva’

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