ecco i nostri carri di carnevale fatti a mano

In Romagna si respira già l’atmosfera di Carnevale, con i carri tradizionali realizzati a mano pronti per le celebrazioni. Si avvicina la prima sfilata della stagione, che richiama un pubblico numeroso. I carri sono stati costruiti con cura e secondo le tecniche artigianali tipiche della regione. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse comunità locali.

E’ sempre tempo di Carnevale in Romagna. In attesa della prima sfilata del famoso e partecipato Carnevale di Gambettola il Lunedì di Pasqua, 6 aprile, a Meldola emerge grazie a Riccardo Samuele Cappelli, appassionato curatore di ‘Storie di Meldola’ e consigliere comunale, la storia de ‘ Le Trappole ’ il gruppo che negli ultimi anni sta riportando in vita una tradizione artigianale capace di unire divertimento, creatività e socialità, dove il carro di Carnevale viene ancora costruito interamente a mano e realizzato grazie al lavoro volontario di amici, famiglie e persino di una nonna di 94 anni. L’idea nasce dalla passione di Luca Strollo, fondatore del progetto, che racconta come tutto sia iniziato quasi per gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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