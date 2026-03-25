Ecco come riuscivano a vincere Gratta e vinci scandalo in Italia | hanno scoperto tutto

Una frode legata ai biglietti del Gratta e Vinci ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario che coinvolge un danno erariale superiore a 25 milioni di euro. Le indagini hanno rivelato come alcuni soggetti avessero manipolato il sistema per ottenere vincite indebite, sfruttando le caratteristiche del circuito di gioco. Attualmente sono in corso verifiche per accertare responsabilità e modalità dell’illecito.

Una presunta frode ai danni dello Stato, realizzata sfruttando il circuito dei Gratta e Vinci, è al centro di un procedimento contabile che contesta un danno erariale superiore a 25 milioni di euro. L’iniziativa è della Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, che ha chiamato in causa cinque ex dipendenti di una società concessionaria statale del gioco, ritenuti coinvolti in un sistema illecito con ricadute sulle entrate pubbliche. L’attività istruttoria è stata svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, sotto il coordinamento del Sostituto Procuratore Generale Eleonora Lener, nell’ambito di un filone penale già avviato per truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ecco come riuscivano a vincere”. Gratta e vinci, scandalo in Italia: hanno scoperto tutto Articoli correlati “Ecco come riuscivano a vincere”. Gratta e vinci, la truffa dei biglietti: indagine su milioni di euroUna sofisticata truffa ai danni dello Stato, costruita sfruttando il sistema dei Gratta e Vinci, è finita al centro di un’inchiesta che ha portato... Gratta e Vinci, pioggia di milioni sulla Lombardia. Ecco come e dove riscuotereMilano, 29 gennaio 2026 - Mentre continua la caccia al tesoro del SuperEnalotto che questa sera, giovedì 29 gennaio, mette in palio un jackpot per il...