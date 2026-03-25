Ecco come riuscivano a vincere Gratta e vinci la truffa dei biglietti | indagine su milioni di euro

Un’indagine ha portato alla luce una truffa ai danni dello Stato legata ai biglietti del Gratta e Vinci. La frode, che ha causato un danno erariale superiore ai 25 milioni di euro, coinvolge un sistema fraudolento che sfruttava le modalità di gioco per ottenere vincite indebite. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Una sofisticata truffa ai danni dello Stato, costruita sfruttando il sistema dei Gratta e Vinci, è finita al centro di un’inchiesta che ha portato alla contestazione di un danno erariale superiore ai 25 milioni di euro. A muoversi è stata la Procura Regionale della Corte dei conti del Lazio, che ha chiamato in causa cinque ex dipendenti di una società concessionaria statale per il gioco, ritenuti responsabili di un meccanismo fraudolento tanto ingegnoso quanto dannoso per le casse pubbliche. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma sotto la direzione del Sostituto Procuratore Generale Eleonora Lener, nascono da un filone penale già avviato per truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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