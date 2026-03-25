Eccellenza Fermana rincorsa al primo posto Ma occhio alle piste playoff

La squadra di calcio sta cercando di conquistare la prima posizione in classifica, ma la distanza si sta riducendo. La corsa all’eccellenza continua, mentre si affaccia anche la possibilità di accedere ai playoff. La stagione è ancora in corso e la competitività tra le squadre si mantiene alta, con gli obiettivi che restano aperti e la tensione alle stelle.

Il traguardo è ancora lì, visibile ma sempre più difficile da raggiungere. La stagione della Fermana nel campionato di Eccellenza Marche si avvia verso le battute finali con sentimenti contrastanti: da una parte la consapevolezza di aver disputato un torneo da protagonista, dall’altra la realtà di una corsa al primo posto che si è fatta assolutamente complicata. Una stagione iniziata chiaramente con l’obiettivo di un immediato ritorno in Serie D e, per diversi mesi, hanno dato l’impressione di poter rispettare i pronostici. La squadra ha infatti guidato la classifica per un lungo tratto, mostrando solidità difensiva e una buona continuità di risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Fermana, rincorsa al primo posto. Ma occhio alle piste playoff Articoli correlati Leggi anche: Fermana di rincorsa, ma occhio all’ostacolo Tolentino La Fermana vuole blindare il primo postoSale la febbre per Fermana-Jesina di domenica che vedrà il ritorno allo stadio del tifo organizzato dopo che, da inizio stagione, i gruppi più caldi... Una raccolta di contenuti su Eccellenza Fermana rincorsa al primo... Temi più discussi: La Fermana cerca la vetta. Ma c’è l’ostacolo Matelica; FERMANA. Filipponi: Non ci meritavamo un trattamento arbitrale del genere; Eccellenza. Fermana, solo pari col Tolentino: la rabbia del diesse Filipponi; Eccellenza. Fermana, Gentilini e la continuità per superare il Tolentino. Eccellenza. Fermana, rincorsa al primo posto. Ma occhio alle piste playoffIl traguardo è ancora lì, visibile ma sempre più difficile da raggiungere. La stagione della Fermana nel campionato di Eccellenza Marche si avvia verso le battute finali con sentimenti contrastanti: d ... sport.quotidiano.net Eccellenza. Fermana, Gentilini e la continuità per superare il TolentinoTappa fondamentale nella rincorsa al primo posto per la Fermana di Augusto Gentilini nell’ultima gara prima della lunga sosta per Torneo delle Regioni e periodo pasquale. Fondamentale il match di oggi ... ilrestodelcarlino.it Marzo. La mezza stagione per eccellenza. Quella in cui fa caldo, poi freddo, poi di nuovo caldo… e all’improvviso ti ritrovi a chiederti: “Cosa regalo a un neonato adesso” “Lana Cotone È proprio da questa domanda che nasce la mia risposta. 60% - facebook.com facebook