Eccellenza femminile La Union è la regina di Coppa

Da sport.quotidiano.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra femminile dell’Union Sammartinese ha vinto la Coppa Emilia-Romagna d’Eccellenza, conquistando il trofeo. La vittoria permette alla squadra di accedere alla fase successiva del campionato nazionale. La squadra ha concluso la stagione con risultati positivi e si prepara a disputare le prossime partite in campionato. La vittoria è stata ottenuta al termine di una competizione che ha coinvolto diverse squadre regionali.

Una stagione coi fiocchi. La squadra femminile dell’Union Sammartinese si è aggiudicata la Coppa Emilia-Romagna d’Eccellenza e vola in campionato. Nella finale di coppa le ragazze di mister Marco Rossi si sono imposte in campo neutro, a Modena, 4-3 sul Piacenza grazie alla tripletta di Ludovica Zangheri e alla rete di Irene Dominici. E anche in campionato il comportamento della squadra è assai positivo. Dopo la conclusione della regular season al secondo posto, con 25 punti alle spalle dello stesso Piacenza (32), nel girone a quattro dei playoff, in cui i punti si sommano a quelli del campionato, le ragazze in biancorosso hanno centrato le vittorie con l’Imolese 1-0, con rete di Martina Simei, e 3-1 col Modena, in virtù della doppietta di Letizia Zani e al gol di Ludovica Zangheri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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