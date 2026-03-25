Eccellenza femminile La Union è la regina di Coppa

La squadra femminile dell’Union Sammartinese ha vinto la Coppa Emilia-Romagna d’Eccellenza, conquistando il trofeo. La vittoria permette alla squadra di accedere alla fase successiva del campionato nazionale. La squadra ha concluso la stagione con risultati positivi e si prepara a disputare le prossime partite in campionato. La vittoria è stata ottenuta al termine di una competizione che ha coinvolto diverse squadre regionali.

Una stagione coi fiocchi. La squadra femminile dell’Union Sammartinese si è aggiudicata la Coppa Emilia-Romagna d’Eccellenza e vola in campionato. Nella finale di coppa le ragazze di mister Marco Rossi si sono imposte in campo neutro, a Modena, 4-3 sul Piacenza grazie alla tripletta di Ludovica Zangheri e alla rete di Irene Dominici. E anche in campionato il comportamento della squadra è assai positivo. Dopo la conclusione della regular season al secondo posto, con 25 punti alle spalle dello stesso Piacenza (32), nel girone a quattro dei playoff, in cui i punti si sommano a quelli del campionato, le ragazze in biancorosso hanno centrato le vittorie con l’Imolese 1-0, con rete di Martina Simei, e 3-1 col Modena, in virtù della doppietta di Letizia Zani e al gol di Ludovica Zangheri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza femminile. La Union è la regina di Coppa Articoli correlati Calcio femminile, risultato storico per l'Union Sammartinese: conquistata la Coppa EmiliaLa prima squadra femminile dell’Union Sammartinese ha scritto una pagina importante della propria storia sportiva aggiudicandosi la Coppa Emilia... Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile: Regina Lee vince a Udine, emozioni Nastro Rosa e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della SchermaSuccesso della statunitense Regina Lee nella prova individuale, Mariachiara Testa miglior azzurra. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Tutti gli aggiornamenti su Eccellenza femminile Temi più discussi: Eccellenza/Promozione Femminile – Derby da brividi tra Musiello Saluzzo e Savi Women! Racco ’86 a Vercelli; Scheda squadra Modena C.F.; Tripletta del Piacenza all'Imolese, adesso le biancorosse vedono la promozione in Serie C; Eccellenza/Promozione Femminile – Musiello Saluzzo too much per il Savi Women! Vincono anche Racco ’86 ed Alba Bra Women. Un rocambolesco 3-3 regala un enorme sorriso al Piacenza femminile che vede la Serie C. VIDEOPari maturato nel recupero con l'Union Sammartinese e avversarie che restano a sei punti di distanza a quattro turni dal termine ... sportpiacenza.it Tripletta del Piacenza all'Imolese, adesso le biancorosse vedono la promozione in Serie CMartani, Mainardi e Fulgoni regalano il successo alla squadra di Rizzo che dopo la sosta potrebbe festeggiare aritmeticamente il salto di categoria ... sportpiacenza.it ASD Women Venera Calcio @A.S.D.WomenVirtusCarbonera Campionato Eccellenza Femminile 2"fase Cristian Frank Ambrosi - facebook.com facebook #goodnews Eccellenza femminile nell’ingegneria elettrica: premiate Mariagrazia Inzerilli e Adriana Scirè Chianetta @unict_it #unict #unictmagazine unictmagazine.unict.it/eccellenza-fem… x.com