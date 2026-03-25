È un buon momento per concepire un calciatore

Durante l’ultima sosta delle nazionali, si è discusso molto delle dichiarazioni di un dirigente di una grande squadra di calcio, intervenuto alla conferenza londinese Hudl Performance Insights 2025. Le sue parole hanno attirato l’attenzione su un possibile momento favorevole per lo sviluppo di giovani calciatori. In quel contesto, si è parlato di strategie di formazione e crescita nel settore giovanile, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Oggi forse l’abbiamo già dimenticato, ma durante l’ultima sosta per le Nazionali si era parlato molto delle parole dell’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, intervenuto alla conferenza londinese Hudl Performance Insights 2025. Il dirigente francese, tra le altre cose, aveva parlato di come funzionavano i processi di selezione dei calciatori nel settore giovanile del Tolosa, durante i suoi anni di gestione. «Nel calcio, storicamente si reclutano giocatori nati nella prima parte dell’anno», ha detto Comolli, «Ma i dati dicono che chi ce la fa spesso è nato nella parte finale dell'anno. È così stupido. Al Tolosa, noi per scelta reclutavamo molti giovani nati dopo il mese di agosto». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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