Un giovane di 20 anni è stato operato a Parma dopo un incidente avvenuto l’altra sera a Santa Vittoria, dove ha riportato traumi ortopedici agli arti inferiori a seguito di uno schianto in moto. L’intervento in sala operatoria è stato necessario per ridurre le ferite riportate. Le condizioni del motociclista vengono monitorate nel reparto di chirurgia ortopedica.

E’ stato sottoposto a intervento in sala operatoria per ridurre i traumi ortopedici riportati, in particolare agli arti inferiori, nello schianto in moto avvenuto l’altra sera a Santa Vittoria. Il ventenne M.P., residente in paese, è stato ricoverato all’ ospedale Maggiore di Parma, ancora in prognosi riservata, dopo l’intervento chirurgico-ortopedico necessario per far fronte agli effetti della sbandata in moto, avvenuta all’altezza della stazione di servizio Tamoil, lungo la trafficata ex Statale 63. La moto Fantic si è diretta verso l’area di servizio, urtando un palo della luce per poi finire la sua corsa contro un contenitore dei rifiuti, letteralmente spezzato in due e scaraventato ad alcuni metri di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È stato operato a Parma il motociclista ventenne

Articoli correlati

Il cugino sta dormendo, lo accoltella per gelosia. Ferito e operato: ventenne in prognosi riservataAccoltellato dal cugino per gelosia: un giovane di 20 anni è stato soccorso e trasportato al Niguarda in gravi condizioni.

Infortunio Cremaschi, il centrocampista si è operato: l’annuncio del ParmaCalciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!».

Tutti gli aggiornamenti su È stato operato a Parma il motociclista...

Temi più discussi: Cremaschi operato a Parma: intervento riuscito, ora via alla riabilitazione; È stato operato a Parma il motociclista ventenne; Cremaschi operato al menisco. L’intervento è riuscito; Lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro: Cremaschi operato a Parma, stagione finita e via alla riabilitazione.

Parma, lesione al menisco esterno per Cremaschi: lo statunitense è stato operato oggiAttraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Parma fa sapere che Benjamin Cremaschi è stato operato questo pomeriggio dopo l'infortunio. tuttomercatoweb.com

Cremaschi operato a Parma: intervento riuscito, ora via alla riabilitazioneIntervento riuscito per Benjamin Cremaschi. Il centrocampista è stato operato nel pomeriggio di oggi presso la Casa di Cura Città di Parma dopo la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. L ... parmatoday.it

Ecco la prima pagina della Gazzetta di oggi lunedì 25/03/2026. Tutti gli aggiornamenti della giornata vi aspettano su www.gazzettadiparma.it e sui nostri canali social • • • #parma #gazzettadiparma #notizie #news #notiziedelgiorno #primapagina - facebook.com facebook

Allergie, boom di casi anche a Parma a causa del cambiamento climatico - Video x.com