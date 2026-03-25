Il confronto tra il sindacato degli inquilini Sunia e Alberto Zanni, presidente di Confabitare e candidato civico a Bologna, riguarda la gestione degli alloggi popolari. La disputa si concentra su questioni di informazione e sulla possibile candidabilità di Zanni, con entrambe le parti che hanno espresso posizioni divergenti. La polemica si inserisce in un contesto di tensione legato all’amministrazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica.

Torna la polemica sui requisiti d'accesso e il nodo degli assegnatari stranieri. Tra diritto e criterio di territorialità: il braccio di ferro tra Minarelli e Zanni sull'Erp Torna la polemica sulla gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Al centro della contesa, un braccio di ferro che vede contrapposti il sindacato degli inquilini Sunia (CGIL) e Alberto Zanni, presidente di Confabitare e candidato civico a sindaco di Bologna. Sarebbero oltre 9.000 le famiglie in attesa sotto le Torri: “I parametri attuali tendono a privilegiare famiglie con ISEE basso e molti figli, come quelle provenienti dal Nordafrica, mentre faticano a intercettare altre forme di fragilità sociale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - E' scontro sugli alloggi popolari, Sunia contro Zanni: "Scarsa informazione, dubbi sulla sua candidabilità"

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