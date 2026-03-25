S empre più padrone di casa e sempre meno “ex ballerino”, Stefano De Martino oggi 25 marzo conduce la quarta puntata di Stasera tutto è possibile. L’appuntamento è alle 21:30 su Rai 2, tutti pronti a divertire il pubblico e mantenere in positivo il trend degli ascolti: fin dalla prima puntata d’esordio di questa dodicesima edizione, Stasera tutto è possibile ha sempre vinto sulla concorrenza. La quarta puntata di stasera, sempre a tema, segna il giro di boa della stagione. Gli occhi lucidi di Stefano De Martino, l’abbraccio con Conti: il passaggio di testimone al Festival X Leggi anche › A “Stasera tutto è possibile” Stefano De Martino presenta la serata a tema “Step Duel” Stasera tutto è possibile 2026: ospiti 25 marzo, cast puntata e giochi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E oltre agli ospiti fissi Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, oggi arrivano Andrea Delogu, Flora Canto e Vincenzo Albano

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Gli ospiti della 4ª puntata di #StaseraTuttoèPossibile sono Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Torna Vincenzo De Lucia con l'imitazione di De Filippi. #S x.com

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