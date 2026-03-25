In occasione della proclamazione di Ancona come Capitale della Cultura 2028, lo storico locale Liz Bar, situato in via Marini 10, ha presentato un nuovo cocktail chiamato

Così è nato “Ancona 28”, composto da gin, Bitter Campari e liquore al mandarino Varnelli. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ancona capitale della cultura, il sindaco Silvetti: «Ha prevalso un dossier originale legato alla tradizione del mare e della portualità» Daniele Silvetti e Marta Paraventi entrano in aula. Tra lacrime e applausi l'ingresso è trionfale (VIDEO) “Marche in Salute” parte con oltre 200 visite prenotate: grande adesione alla prima tappa del progetto di Confindustria Ancona Referendum sulla giustizia, aperti i seggi ad Ancona: si vota fino alle 23. I dati sull'affluenza di domenica 22 marzo 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - È nato "Ancona 28". Il primo cocktail dedicato alla città Capitale della Cultura 2028

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Una selezione di notizie su Capitale della Cultura

Temi più discussi: Capitale italiana della Cultura 2028, Ancona vince il titolo; Tarquinia non ce l'ha fatta, Ancona è la Capitale italiana della cultura 2028; Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028, investimenti per oltre 50 milioni; Ancona proclamata Capitale italiana della Cultura 2028.

Ancona proclamata Capitale italiana della Cultura 2028Il dossier vincitore, illustrato il 26 febbraio scorso alla giuria attraverso una performance di un'ora e completata da una copia in Braille del documento, ha come titolo 'Ancona. Questo adesso', ... tg24.sky.it

Per Ancona Capitale della Cultura 2028 una task force di volontariUna task force di volontari, giovani e meno giovani, che accompagni tutto il percorso di Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028. (ANSA) ... ansa.it

Gravina si prepara a una nuova fase, che la vedrà Capitale regionale della Cultura nel 2027. Si apre un tempo nuovo, che dà continuità a quanto avviato in questi mesi e chiama a tradurre idee, relazioni e progetti in occasioni di crescita per la città. Che cos - facebook.com facebook

Ancona è Capitale della Cultura 2028. x.com