È morto il giornalista Claudio Santini

È deceduto il giornalista Claudio Santini, noto per il suo lungo percorso nel giornalismo bolognese. Aveva 89 anni e la notizia è stata confermata nelle scorse ore. Santini aveva dedicato gran parte della sua carriera alla stampa locale, diventando una figura riconoscibile nel settore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e lettori.

. Firma storica del giornalismo bolognese, è morto all’età di 89 anni. Tra i fondatori del master in giornalismo all’Università di Bologna, è stato per anni cronista e poi inviato de Il Resto del Carlino. Nato in Romagna ma bolognese acquisito, ha cominciato nella redazione ravennate del Carlino per poi spostarsi a Bologna, dove ha seguito fino al 1990 la cronaca giudiziaria, occupandosi principalmente del fenomeno del terrorismo in Italia. Negli anni ha anche partecipato a numerose pubblicazioni su diritto, comunicazione e storia. Dal 1995 al 2004 è stato presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, e dal 2004 al 2007 ha fatto parte del Consiglio nazionale dell’Ordine e dell’esecutivo nazionale e della commissione Cultura. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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