Una donna paralizzata dal collo in giù ha scelto di porre fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito, diventando la prima in Italia a compiere questa scelta in queste circostanze. Dopo un percorso legale e amministrativo, ha concluso la propria vita con questa procedura. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità.

La settimana scorsa “Libera” aveva ricevuto l’autorizzazione dal tribunale di Firenze per poter ricorrere alla pratica tramite un macchinario che il CNR aveva appositamente costruito e testato per lei. Il CNR è il più importante ente pubblico che si occupa di ricerca, e la costruzione del macchinario si era resa necessaria per via del fatto che altrimenti Libera, paralizzata dal collo in giù, non avrebbe potuto somministrarsi il farmaco letale in maniera autonoma. Era l’unico modo per poter morire nel modo in cui aveva scelto: alternativamente una persona esterna avrebbe dovuto somministrarle il farmaco, in quella che sarebbe stata tecnicamente una forma di eutanasia, una pratica che al momento in Italia è illegale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È infine morta col suicidio assistito “Libera”

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