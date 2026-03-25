Su Netflix arriverà la seconda stagione di Wind Breaker, l'anime che ha riscosso successo nella stagione invernale del 2026. Nel frattempo, le principali piattaforme di streaming si stanno organizzando per la programmazione primaverile, dopo la conclusione della stagione anime di inverno.

La stagione anime dell’inverno 2026 si è appena conclusa e le principali piattaforme di streaming si stanno preparando al ricco palinsesto primaverile. Come di consueto, Crunchyroll continuerà a trasmettere la maggior parte delle serie in diverse regioni del mondo. Allo stesso tempo, Netflix annuncia ogni mese nuove uscite tra film, serie e anime, sia recenti che del passato. Sebbene il suo catalogo anime sia più limitato rispetto a quello di Crunchyroll, Netflix è ormai da tempo entrata con decisione nel settore. La piattaforma ha già svelato le novità di aprile, e l’offerta si preannuncia particolarmente interessante. Dopo l’arrivo della prima stagione di Wind Breaker il 2 marzo 2026, la seconda stagione sarà disponibile già dal 2 aprile 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - È in arrivo su Netflix la seconda stagione di Wind Breaker!

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