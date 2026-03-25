È Giuseppe Conte Centrosinistra cosa emerge dai sondaggi dopo il referendum

Dopo il risultato del referendum, i sondaggi nel centrosinistra mostrano cambiamenti negli equilibri interni al fronte progressista, aprendo nuovi scenari politici che non erano considerati imminenti fino a poco tempo fa. La discussione si concentra ora sulle ripercussioni di questa consultazione e sul possibile impatto sui futuri sviluppi politici.

Il risultato del referendum ha riacceso gli equilibri nel campo progressista, aprendo scenari che fino a poche settimane fa sembravano tutt’altro che imminenti. La vittoria del “No” ha infatti prodotto un effetto politico immediato, alimentando una nuova fase di mobilitazione e rilanciando il tema della partecipazione popolare. Non si tratta solo di un dato numerico, ma di un segnale politico che i principali leader hanno colto con estrema rapidità. A poche ore dallo spoglio ancora in corso, è stato Giuseppe Conte a rompere gli indugi, invocando subito le primarie per non “soffocare questa voglia di partecipazione dei cittadini”. Un appello... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Sondaggi politici dopo il referendum 2026: dai partiti a Meloni, cosa cambiaLa vittoria del no al referendum 2026 sulla riforma della giustizia, provoca un lieve ‘smottamento’ anche nei sondaggi sui partiti in vista delle...

Referendum: il centrosinistra dopo la vittoria del No. Conte invoca le primarieAGI - Una vittoria non del tutto inattesa, ma sorprendente per le dimensioni assunte e che fa dire a Elly Schlein che l'alternativa al governo di...

CONTE ACCUSA MELONI SUL REFERENDUM GIUSTIZIA, SCOPPIA LO SCONTRO

Tutto quello che riguarda Giuseppe Conte

Temi più discussi: Ora Conte e Schlein alla sfida delle primarie; Centrosinistra, Conte: Prima programma e poi candidature, no personalismi; Il centrosinistra e la vittoria del No. Conte invoca le primarie; Comincia la campagna per la leadership a sinistra.

Centrosinistra, Conte accelera su primarie e programma partecipatoRoma, 24 mar. (askanews) - È un Giuseppe Conte iperattivo, presenzialista, in tour fra interviste sui quotidiani e studi televisivi, quello ... notizie.tiscali.it

Conte è lanciato verso le primarie: Schlein si prepara, il fantasma di SalisIl presidente del Movimento 5 stelle può contare su una parte degli elettori dem a cui piace l’idea che sia lui il candidato del campo largo. L’incognita è su tutto: dalle regole delle primarie all’ac ... editorialedomani.it

Giuseppe Conte. . Non ci prendano in giro, è solo merito del vostro voto. Per le prossime dimissioni aspettiamo un altro referendum - facebook.com facebook

#omnibus Giuseppe Conte isponde alla domanda di commentare l'eventualità che nel campo progressista e anche tra i candidati alle primarie ci possa essere anche Renzi x.com