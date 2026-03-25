È Giuseppe Conte Centrosinistra cosa emerge dai sondaggi dopo il referendum

Da caffeinamagazine.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il risultato del referendum, i sondaggi nel centrosinistra mostrano cambiamenti negli equilibri interni al fronte progressista, aprendo nuovi scenari politici che non erano considerati imminenti fino a poco tempo fa. La discussione si concentra ora sulle ripercussioni di questa consultazione e sul possibile impatto sui futuri sviluppi politici.

Il risultato del referendum ha riacceso gli equilibri nel campo progressista, aprendo scenari che fino a poche settimane fa sembravano tutt’altro che imminenti. La vittoria del “No” ha infatti prodotto un effetto politico immediato, alimentando una nuova fase di mobilitazione e rilanciando il tema della partecipazione popolare. Non si tratta solo di un dato numerico, ma di un segnale politico che i principali leader hanno colto con estrema rapidità. A poche ore dallo spoglio ancora in corso, è stato Giuseppe Conte a rompere gli indugi, invocando subito le primarie per non “soffocare questa voglia di partecipazione dei cittadini”. Un appello... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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