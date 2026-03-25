È Alessandra Mussolini Grande Fratello Vip perché tutti fanno il suo nome

Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip, in programma venerdì 27 marzo, sarà annunciato il risultato del televoto aperto al termine dell’ultima diretta. Tra i nomi più citati come possibile eliminato figura quello di Alessandra Mussolini, che suscita molte discussioni tra i concorrenti e i telespettatori. L’attenzione resta alta sull’esito di questa fase del reality show.

Cresce l’attesa per la quarta puntata del Grande Fratello Vip, in programma venerdì 27 marzo, quando verrà svelato l’esito del televoto aperto al termine dell’ultima diretta. In palio non c’è un’eliminazione, ma un vantaggio strategico importante. Una dinamica che sta già orientando le preferenze del pubblico, sempre più coinvolto nelle sorti dei concorrenti ancora in gara. Secondo i sondaggi online pubblicati su GF Forum Free e Angolo delle notizie, sembra esserci una favorita piuttosto netta. Alessandra Mussolini guida entrambe le rilevazioni, raccogliendo il 54,22% delle preferenze nel primo caso e il 40% nel secondo. Numeri che, seppur non ufficiali, indicano una tendenza chiara e un forte consenso da parte del pubblico, che potrebbe consolidarsi ulteriormente nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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