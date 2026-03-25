Venerdì 27 marzo alle ore 21, nella sala 2 del teatro civico di Oleggio, si tiene un concerto del Duo Ilex. Il duo esegue brani al pianoforte a quattro mani di compositori come Puccini, Respighi e Ravel. La serata fa parte delle iniziative degli amici della musica e prosegue il ciclo di eventi programmati nella città.

Le serate degli amici della musica proseguono. In programma per venerdì 27 marzo presso la sala 2 del teatro civico di Oleggio, alle ore 21, arriva Duo Ilex.Il ritorno di un concerto per pianoforte a quattro mani con protagonisti già in piena carriera, entrambi vincitori di importanti concorsi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Duo Ilex in concerto a Oleggio: pianoforte a quattro mani tra Puccini, Respighi e Ravel

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