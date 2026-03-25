Due camion si scontrano lungo l'autostrada A4 morto un uomo | code per 7 km verso Milano
Due camion sono entrati in collisione sull'autostrada A4 nei pressi di Bolgere, in provincia di Bergamo. L'incidente ha provocato la morte di una persona e ha causato code di circa 7 chilometri in direzione di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.
Un uomo è deceduto in seguito allo scontro tra due camion lungo l'autostrada A4 all'altezza di Bolgere (Bergamo). Alle 9:30 del 25 marzo si è creata una coda di 7 km in direzione Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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