Due camion si scontrano lungo l'autostrada A4 morto un uomo | code per 7 km verso Milano

Due camion sono entrati in collisione sull'autostrada A4 nei pressi di Bolgere, in provincia di Bergamo. L'incidente ha provocato la morte di una persona e ha causato code di circa 7 chilometri in direzione di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.