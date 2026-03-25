Due ascensori a Porta Nuova Il sindaco svela il progetto Il nodo dei lavori e delle risorse

Il sindaco ha annunciato il progetto riguardante l’installazione di due nuovi ascensori a Porta Nuova, con l’obiettivo di collegare il parcheggio di Porta Nuova con Largo Properzio e facilitare l’accesso alla città. Il progetto include dettagli sui lavori da eseguire e sulle risorse necessarie per realizzarlo, evidenziando le modalità di intervento e le tempistiche previste.

Collegamento del parcheggio di Porta Nuova con Largo Properzio e l’accesso alla città: si punta su due ascensori da 30 persone ciascuno che saranno realizzati insieme a una nuova scalinata più agevole rispetto a quella esistente; in prospettiva si punta anche su scale mobili come quelle non più in funzione da tempo. Lo ha spiegato il sindaco Valter Stoppini nel corso dell’incontro pubblico promosso dal Circolo del Subasio; ha fare gli onori di casa il presidente Gino Costanzi, con Stoppini che ha risposto alle domande del pubblico. Non secondaria la questione finanziamenti. Il progetto degli ascensori ‘rimodulato’ con due cabine da 30 posti ha costi che, in base alle soluzioni scelte, possono andare dai 4 a 7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due ascensori a Porta Nuova. Il sindaco svela il progetto. Il nodo dei lavori e delle risorse Articoli correlati Sistema Sorrento, l’ex sindaco Coppola vuole patteggiare. Il nodo dei due processi, in attesa del parere del pmIl 20 febbraio era prevista la prima udienza del processo con rito immediato al primo filone del ‘Sistema Sorrento’. Qualità delle acque in Sicilia, prorogato il progetto di monitoraggio delle risorse idricheProsegue il percorso di tutela e monitoraggio delle risorse idriche sull'Isola grazie alla proroga dell’accordo di collaborazione tra l’Autorità di... Aggiornamenti e notizie su Porta Nuova Temi più discussi: Due ascensori a Porta Nuova. Il sindaco svela il progetto. Il nodo dei lavori e delle risorse; Torino, scale della metro bloccate: ecco dove; Styx Blades of Greed: Trova tutti i frammenti di quarzo. Ascensore di Porta Nuova. L’associazione smentita dai consiglieri comunaliSono diventati un elemento di spaccatura il Bilancio di previsione 2025-2028, discusso ieri in Consiglio comunale, e la vicenda degli ascensori di Porta Nuova, strettamente legati, per gli aspetti ... lanazione.it Assisi: due nuovi ascensori tra le polemicheProgrammati dal comune, per facilitare l'accesso in centro alle persone con disabilità dal Parcheggio di Porta Nuova. Perplessità da parte di un comitato cittadino Il parcheggio di Porta Nuova è ... rainews.it PICCHIATO brutalmente dal figlio a Porta Nuova, gioielliere di 86 anni muore dopo due settimane Rip La notizia - facebook.com facebook La primavera porta nuova energia allo Zoo di #Chongqing, dove i panda giganti si godono la stagione gustando bambù fresco, arrampicandosi sugli alberi e giocando sull’erba sotto il sole primaverile. x.com