Venerdì 27 marzo a Buti inizia un ciclo di incontri dedicati alla musica e alla socialità presso il locale Arci Garibaldi. L’evento prevede sessioni di musica ritmica con partecipanti di diverse età, accompagnate da strumenti e attività di gruppo. Si tratta di un’iniziativa rivolta a chi desidera condividere momenti di musica e aggregazione in un ambiente aperto e informale.

Prende il via venerdì 27 marzo a Buti un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati al ritmo e alla socialità. Presso l’Associazione Garibaldi Arci - Area Primo Maggio, alle ore 21.30, è in programma il primo incontro di Drum Circle, laboratorio musicale aperto a tutti, anche senza esperienza. L’iniziativa segna l’inizio di un percorso che proseguirà con cadenza mensile: gli incontri si svolgeranno infatti ogni ultimo venerdì del mese negli spazi dell’Area Primo Maggio, con l’obiettivo di creare un appuntamento stabile di aggregazione culturale sul territorio. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica Lido Felici, realtà attiva nella promozione della formazione musicale locale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Drum Circle a Buti: al via un ciclo di incontri ritmici all'Arci Garibaldi

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