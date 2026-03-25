Droga nelle parti intime per portarla ad un detenuto | bloccata

La Polizia Penitenziaria ha intercettato e bloccato un tentativo di introdurre droga nelle parti intime, destinata a un detenuto. L'operazione si è svolta presso una struttura carceraria, dove è stato sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosta in modo illecito. L'intervento si è concluso con l'arresto di un individuo coinvolto nel tentativo di contrabbando.

Tempo di lettura: 2 minuti Brillante operazione della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale Avellino Bellizzi Importante operazione portata a termine nella mattinata odierna presso la Casa Circondariale di Avellino, dove il personale della Polizia Penitenziaria ha dimostrato ancora una volta elevata professionalità, attenzione e capacità operativa. Secondo quanto si apprende, durante lo svolgimento dei colloqui con i familiari dei detenuti, le unità cinofile impegnate nei controlli di routine hanno segnalato il comportamento sospetto di una donna prima dell’accesso alle sale colloqui. Immediatamente fermata, la stessa è stata sottoposta a controllo da parte del personale femminile addetto, con il supporto dell’Ispettrice presente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga nelle parti intime per portarla ad un detenuto: bloccata Articoli correlati Nasconde la droga nelle parti intime per portarla al marito nel carcere di OrvietoSequestro di droga nel carcere di Orvieto dove il personale della polizia penitenziaria ha sequestrato circa 50 grammi di hashish durante... Leggi anche: Ranza, detenuto nasconde telefono nelle parti intime Una raccolta di contenuti su Droga nelle parti intime per portarla... Temi più discussi: Fiumicino, il volo dal Gambia e quel carico letale in pancia: arrestato un narcos; Spaccio di droga agli studenti: arrestato un 21enne, denunciato un 17enne; S. Maria C. Vetere (CE). Droga: tentativo di introduzione nel carcere sventata dalla Polizia Penitenziaria; Pacco da sballo per il carcere di Terni, ma mittente e destinatario la scampano. Droga nascosta nelle parti intime: sventato traffico nel carcere di Santa Maria Capua VetereSanta Maria Capua Vetere – Nuovo intervento contro il traffico di droga all’interno della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Nella giornata del ... cronachedellacampania.it Droga nelle parti intime per il fratello detenuto, donna beccata dalla penitenziariaAveva nascosto droga nelle parti intime per consegnarla al fratello detenuto. Una donna è stata bloccata dagli agenti della polizia penitenziaria al carcere di Santa Maria Capua Vetere. casertanews.it Doppio colpo dei Carabinieri contro il traffico di droga: smantellate due organizzazioni criminali attive rispettivamente in Sicilia e in Lombardia. 30 gli arresti: 17 a Messina e 13 nella provincia di Monza e Brianza. Nel corso delle attività sono stati sequestrati olt x.com Tgr Rai. . Droga e l’allarme metanfetamine, in particolare dei cristalli chiamati shaboo. Ma a preoccupare chi cura le dipendenze ci sono soprattutto cannabis e crack fatto in casa. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della TGR Rai Sardeg - facebook.com facebook