Droga nelle parti intime per portarla ad un detenuto | bloccata

Da anteprima24.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Penitenziaria ha intercettato e bloccato un tentativo di introdurre droga nelle parti intime, destinata a un detenuto. L'operazione si è svolta presso una struttura carceraria, dove è stato sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosta in modo illecito. L'intervento si è concluso con l'arresto di un individuo coinvolto nel tentativo di contrabbando.

Tempo di lettura: 2 minuti  Brillante operazione della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale Avellino Bellizzi Importante operazione portata a termine nella mattinata odierna presso la Casa Circondariale di Avellino, dove il personale della Polizia Penitenziaria ha dimostrato ancora una volta elevata professionalità, attenzione e capacità operativa. Secondo quanto si apprende, durante lo svolgimento dei colloqui con i familiari dei detenuti, le unità cinofile impegnate nei controlli di routine hanno segnalato il comportamento sospetto di una donna prima dell’accesso alle sale colloqui. Immediatamente fermata, la stessa è stata sottoposta a controllo da parte del personale femminile addetto, con il supporto dell’Ispettrice presente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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