Droga nascosta nel pacco di cibo per il figlio detenuto | madre denunciata ad Ariano Irpino

Una donna è stata denunciata presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino dopo che la Polizia Penitenziaria ha scoperto sostanze stupefacenti nascoste in un pacco di cibo destinato al figlio detenuto. L'operazione ha portato al sequestro delle sostanze e all'identificazione della persona coinvolta. La donna aveva tentato di introdurre la droga all’interno del pacco con l’intenzione di consegnarla al familiare rinchiuso in carcere.

La Polizia Penitenziaria sequestra hashish e cocaina durante i controlli ai colloqui nella Casa Circondariale: elogio del SAPPE agli agenti La donna è stata denunciata ai sensi dell'articolo 73 del DPR 30990, che disciplina le sanzioni per la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A dare notizia dell'accaduto è stato Marcello Bosco, segretario del SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), che ha sottolineato la professionalità dimostrata dagli agenti del reparto colloqui nel contrasto all'introduzione di droghe in carcere. Il segretario generale Donato Capece ha fatto pervenire le proprie congratulazioni all'intero personale dell'istituto irpino per l'efficacia dell'intervento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Droga nascosta nel pacco di cibo per il figlio detenuto: madre denunciata ad Ariano Irpino Articoli correlati Droga nascosta durante i colloqui: sventato tentativo nel carcere di Ariano IrpinoAlla Casa Circondariale di Ariano Irpino è stato sventato un nuovo tentativo di introdurre droga durante i colloqui. Droga nascosta nel cibo per un detenuto, arrestata una donna al carcere Di LorenzoAvrebbe tentato di introdurre sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Agrigento occultandole in generi alimentari destinati a un detenuto.