Dovbyk torna a Girona si intrecciano affetto e polemiche

Artem Dovbyk è tornato a Girona, club che lo ha portato al livello internazionale, suscitando reazioni contrastanti. La sua presenza ha riacceso discussioni in merito alla sua esperienza nel team e alle dinamiche passate. Il suo rientro ha attirato l’attenzione di tifosi e media, portando alla ribalta vecchie tensioni e sentimenti di affetto nei confronti del calciatore.

Artem Dovbyk ieri è tornato a Girona, il club che lo ha lanciato a livello internazionale, ma il suo rientro ha riaperto un dibattito mai del tutto chiuso. Tra nostalgia e contestazioni il suo nome continua a far discutere. Un ritorno che non passa inosservato. Attualmente fermo per infortunio, l’attaccante giallorosso ha approfittato della pausa per fare visita al centro sportivo del Girona. Un ritorno simbolico in un ambiente che lo ha visto protagonista e dove ha costruito una parte fondamentale della sua crescita calcistica. Accolto da ex compagni e staff, Dovbyk ha vissuto un momento di condivisione che il club ha raccontato anche sui propri canali social ufficiali, tramite un post su Instagram. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dovbyk torna a Girona, si intrecciano affetto e polemiche Articoli correlati Leggi anche: Drammatico e comico, come la vita. Le strade che si intrecciano e si separano Leggi anche: "Radici che si intrecciano" in scena al Teder Contenuti utili per approfondire Dovbyk torna Temi più discussi: Roma, Dovbyk in visita al Girona, i tifosi sui social: Torna da noi; Dovbyk torna a Girona: Una visita speciale; Dovbyk torna al centro sportivo del Girona. I tifosi spagnoli si dividono sui social; Pisilli sogna in grande: Mondiale e Roma quarta? Firmo subito. Dovbyk torna al centro sportivo del Girona: Una visita speciale – FOTOArtem Dovbyk, fermo per infortunio con ogni probabilità fino a fine stagione, torna nel centro sportivo del suo ex club ... siamolaroma.it Dovbyk torna a casa al Girona, il club: Una visita davvero speciale (FOTO)Artem Dovbyk riavvolge il nastro e torna dove è diventato grande. Ancora lontano dai ... msn.com Dovbyk torna al Girona… e i tifosi lo rivogliono La Roma continua a gestire l’emergenza infortuni e tra gli indisponibili c’è ancora Artem Dovbyk, fermo da gennaio dopo l’intervento alla coscia sinistra. Nel frattempo, l’attaccante ucraino è volato in Spagna p - facebook.com facebook Dovbyk fa visita al Girona. I tifosi spagnoli: "Torna" #ASRoma vocegiallorossa.it/social/dovbyk-… x.com