Douglas Luiz Juve la strategia dell’Aston Villa per prendere il brasiliano ad un prezzo più basso Cosa filtra

L’Aston Villa sta pianificando una strategia per acquistare il centrocampista brasiliano, attualmente in forza a un’altra squadra, a un costo inferiore rispetto alle offerte iniziali. La trattativa coinvolge diverse trattative di mercato e negoziazioni tra le parti interessate, con l’obiettivo di ridurre la cifra richiesta per il trasferimento. Non sono stati divulgati dettagli sui termini specifici dell’accordo o sui tempi previsti.

Douglas Luiz Juve, la strategia dell’Aston Villa per prendere il centrocampista brasiliano ad un prezzo più basso. Le ultimissime novità. La Juve segue con attenzione l’evoluzione del mercato in uscita, concentrandosi sulla situazione di Douglas Luiz. Il calciatore brasiliano, attualmente in prestito all’ Aston Villa, potrebbe restare a Birmingham anche nella prossima stagione.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club inglese vanta un diritto di riscatto sul cartellino del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, la strategia dell’Aston Villa per prendere il brasiliano ad un prezzo più basso. Cosa filtra Articoli correlati Leggi anche: Douglas Luiz Juve, le novità sul possibile riscatto dell’Aston Villa. Cosa filtra dalla Continassa Douglas Luiz all’Aston Villa, niente Chelsea per il centrocampista brasiliano. Fissato il prezzo per il diritto di riscatto: le ultimedi Redazione JuventusNews24Douglas Luiz all’Aston Villa, il brasiliano riabbraccia Emery in prestito con diritto. Tutto quello che riguarda Douglas Luiz Juve Temi più discussi: Juventus, l'Aston Villa riscatta Douglas Luiz? La Champions cambia gli scenari; In prestito e poi ceduti? La Juve pensa all'estate: da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, tutti i nodi; Douglas Luiz verrà riscattato dall'Aston Villa? La Juventus ci crede e tifa per uno scenario! Le cifre; Juventus, l'Aston Villa riscatta Douglas Luiz? La Champions cambia gli scenari. Douglas Luiz, Juve disponibile a trattare con l'Aston Villa: i bianconeri vogliono 25 milioniAttualmente in prestito all'Aston Villa, Douglas Luiz, centrocampista classe 1998 della nazionale brasiliana, attualmente di proprietà della Juventus, potrebbe restare a Birmingham ... tuttojuve.com Douglas Luiz torna al gol dopo due anni: la Juventus è alla finestra per il riscattoDouglas Luiz torna al gol dopo due anni con la Juve che valuta il riscatto del brasiliano che è fissato a 25 milioni utili per il club. derbyderbyderby.it Douglas Luiz, la Juventus attende il riscatto: il futuro all'Aston Villa passa dalla Champions - facebook.com facebook