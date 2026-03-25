Dottrina Gaza colpire la sanità per svuotare la terra

Venerdì 13 marzo, le forze israeliane hanno condotto un bombardamento sul villaggio di Burj Qalaouiyah, nel sud del paese, a circa due settimane dall’avvio dell’«Operazione Leone Ruggente» nel fronte libanese. Questa azione si inserisce in una serie di attacchi che coinvolgono diversi obiettivi nella regione, mentre la situazione sul campo resta tesa.

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