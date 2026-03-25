Dote scuola | al via la presentazione delle domande per gli studenti lombardi

È stato avviato il procedimento per la presentazione delle domande relative alla Dote Scuola, componente Materiale Didattico, per l’anno scolastico 20262027, e alle Borse di Studio statali per l’anno scolastico 20252026. La procedura si rivolge agli studenti lombardi e permette di accedere ai benefici previsti dal sistema di supporto alle famiglie e agli studenti. La domanda può essere presentata tramite modalità online secondo le indicazioni ufficiali.

Il contributo potrà essere utilizzato per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e biglietti di musei, mostre e teatri Al via la procedura per presentare domanda di Dote Scuola - componente Materiale Didattico, anno scolastico e formativo 20262027, e per le Borse di Studio statali, anno scolastico 20252026. Con questa misura Regione Lombardia sostiene gli studenti di famiglie con ISEE non superiore a 15.748,78 euro. Si tratta di una delle quattro componenti del Sistema regionale Dote Scuola, la politica identitaria di Regione Lombardia a sostegno del Diritto allo Studio e del Sistema di Istruzione e Formazione della Regione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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