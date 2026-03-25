Doppio trionfo | Kipkorir vince a Pistoia Caposieno seconda

Nella corsa di ieri, un atleta ha conquistato la vittoria a Pistoia, mentre un altro si è classificato secondo. La competizione si è svolta nella zona della Garfagnana e si è conclusa con questi due atleti ai vertici del podio. La gara ha attirato numerosi appassionati e ha attirato l’attenzione locale con i loro risultati.

La Garfagnana e Pistoia hanno scritto pagine di successo sportivo che vanno ben oltre il semplice risultato in gara. Il Gs Orecchiella Garfagnana ha ottenuto risultati eccellenti sia in Italia che all’estero, dimostrando la qualità del gruppo. Kosget Jacob Kipkorir ha dominato la mezza maratona di Pistoia con un tempo di 1 ora, 1 minuto e 58 secondi. Doppio trionfo tra Appennino e Cina. Mentre l’atleta keniano siglava la vittoria sul territorio pistoiese, una compagna di squadra otteneva un piazzamento d’onore dall’altra parte del mondo. Isabella Caposieno si è classificata seconda assoluta alla mezza maratona di Wuhan in Cina. La sua prestazione è stata segnata da un cronometro che ferma a 1 ora, 16 minuti e 7 secondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Doppio trionfo: Kipkorir vince a Pistoia, Caposieno seconda Articoli correlati UAE Tour femminile 2026, doppio trionfo per Elisa Longo Borghini: Trinca Colonel è splendida secondaElisa Longo Borghini si conferma inarrestabile in quella che potremmo definire la corsa di casa. Doppio trionfo di Elisa Longo Borghini all'UAE Tour femminile, Trinca Colonel chiude in seconda posizioneuna chiusa di stagione intensa e tatticamente impeccabile, capace di mettere in evidenza la forza del gruppo e la lucidità individuale.