Nella zona della Foce si sono verificati due incidenti a distanza di circa 15 minuti, entrambi coinvolgendo auto e moto con dinamiche simili. Intorno alle 18, un’ambulanza è intervenuta in codice giallo all’incrocio tra viale Brigate Partigiane e via Diaz, a seguito di uno scontro tra un veicolo e una motocicletta. La Croce Bianca ha effettuato due interventi nel quartiere in breve tempo.

Doppio intervento della croce bianca nel quartiere della Foce. Intorno alle 18 un’ambulanza è intervenuta in codice giallo all'incrocio fra viale Brigate Partigiane e via Diaz per uno scontro fra un'auto e una moto. Per cause da chiarire, i due veicoli che stavano procedendo in viale Brigate Partigiane in direzione del centro si sono scontrati durante una manovra di svolta a sinistra dell'automobile. Nell’impatto, il conducente del mezzo a due ruote, un 44enne, ha colpito il finestrino posteriore dell'auto, infrangendolo. L'uomo è stato spinalizzato e portato in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale Galliera per un trauma lombare e agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Doppio incidente tra auto e moto: stessa dinamica a 15 minuti di distanza

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