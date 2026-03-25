Dopo ‘Il Piccolo Principe’ sogno la prosa | Edoardo Pallanca racconta lo spettacolo e la sua vita da attore

Domani, mercoledì 25 marzo, al Teatro Lyrick di Assisi, si terrà una replica dello spettacolo interpretato dall’attore, che ha recentemente parlato della sua carriera e delle influenze artistiche. Dopo aver lavorato principalmente nel teatro e nel cinema, ha dichiarato di desiderare di dedicarsi alla prosa, dopo aver affrontato ruoli ispirati a “Il Piccolo Principe”. La performance è parte di un tour che proseguirà in altre città italiane.

Milano, 24 marzo 2026 – Una replica, domani mercoledì 25 marzo, al Teatro Lyrick di Assisi, poi sabato 28 e domenica 28 marzo al Palatour di Bari, sabato 11 e domenica 12 aprile al Teatro Alighieri di Ravenna, martedì 14 e mercoledì 15 al Teatro Rossini di Civitanova Marche, da venerdì 17 a domenica 19 aprile al PalaUbroker di Bassano Del Grappa e sabato 25 e domenica 26 aprile al Teatro Lac di Lugano: la tournée de ‘Il Piccolo Principe’, lo spettacolo teatrale prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, sta entrando nel vivo e il successo di pubblico è travolgente. Edoardo Pallanca interpreta il ruolo della Volpe. Edoardo, come sei diventato attore? "Sono nato a Sanremo, ma sono cresciuto a Bordighera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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